Piano Draghi: zone rosse per le varianti, vaccini in hangar e caserme (Di martedì 16 febbraio 2021) L'obiettivo dichiarato fin da subito dal nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi è accelerare la campagna di vaccinazione, mettere in sicurezza l'Italia dal Covid per farla ripartire. Vanno in questo senso le prime indicazioni, non ufficiali, anticipate dal Corriere della Sera. Non un lockdown totale come proposto da alcuni virologi, ma zone rosse limitate per bloccare la circolazione delle varianti del coronavirus. Per quanto riguarda i vaccini l'ipotesi sarebbe quella di utilizzare caserme e spazi negli aeroporti per accelerare la campagna.

