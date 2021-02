G20 | Decaro | “Bari pronta ad accogliere delegazioni”

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) BARI – “La città di Bari è pronta e disponibile ad offrire supporto logistico e ricettivo alla città di Matera e all’evento“. Lo dichiara il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che questa mattina ha partecipato all’incontro in prefettura con il capo della struttura di missione del ministero degli Affari esteri, Giuseppe Scognamiglio, presente a Bari per un sopralluogo organizzativo relativo al prossimo G20 dei ministri degli Esteri che si terrà a Matera, il prossimo 29 giugno. Si tratta del primo appuntamento del G20 che si svolgerà in presenza e Bari sarà la sede dedicata all’accoglienza delle 31 delegazioni presenti sul territorio. “In questi anni abbiamo maturato esperienze e capacità nella gestione di grandi eventi come questo e l’amicizia e la sinergia che ci lega a Matera non può che rappresentare un valore aggiunto per la buona riuscita di questo appuntamento”, aggiunge Decaro. Nei prossimi giorni si valuteranno le strutture ricettive deputate all’ospitalità dei partecipanti all’incontro internazionale. Bari ha una capacità ricettiva basata “su un’offerta di strutture di altissima qualità che rappresentano oggi uno dei punti di forza di Bari e della Puglia – evidenzia il sindaco – Di questo non possiamo che ringraziare i tanti imprenditori dell’industria alberghiera e ricettiva che in questi anni hanno sempre creduto nelle potenzialità del territorio e hanno investito nelle proprie attività. Anche in questa occasione sapremo essere insieme all’altezza della scelta che il ministero ha fatto”. “Ci auguriamo – è l’auspicio di Decaro -, inoltre, che l’appuntamento di giugno sia il primo di una lunga serie che apra finalmente ad una stagione di ripresa economica per un settore che ha pagato caro il prezzo della lunga emergenza sanitaria che purtroppo è ancora in corso”.