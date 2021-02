Calendario Prada Cup | le nuove date di Luna Rossa-Ineos! Programma | orari | tv | regate fino al 23 febbraio!

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ildella Finale dellaCup è stato modificato a causa del lockdown di 72 ore imposto nella regione di Auckland in seguito alla positività al Covid-19 di tre persone. L’allarme sembra essere rientrato in Nuova Zelanda, Nazione da tempo Covid-free e in cui la popolazione può circolare liberamente, senza indossare la mascherina (in questi giorni era obbligatoria solo sui mezzi di trasporto) e senza dover rispettare la distanza sociale. Il mini lockdown si concluderà mercoledì 17 febbraio, giorno in cui erano previste due. Gli organizzatori hanno dovuto apportare dei cambiamenti, ma senza stravolgere più di tanto la situazione.e Ineos Uk torneranno a darsi battaglia nel Golfo di Hauraki a partire da venerdì 19 febbraio: quel giorno si disputeranno gara-5 e gara-6. Il ...

max2911 : Luna Rossa-Ineos Uk: il calendario della finale - max2911 : Luna Rossa-Ineos Uk: il calendario della finale - SailBiz_it : ???? Novità per le finali della Prada Cup. Ecco il nuovo calendario delle regate ?? #PradaCup #PradaCup2021… - infoitsport : Prada Cup, ipotesi nuovo calendario. Il programma dipende dai risultati di Luna Rossa e Ineos - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: quando ricominciano le regate? Programma e ipotesi di calendario -

Adesso per gli equipaggi sono in calendario due giorni di riposo e allenamenti, poi le gare 5 e 6 che si disputeranno il 17 febbraio Luna Rossa si è portata sul 4 - 0 nella finale per assicurarsi la... Il calendario della Finale della Prada Cup è stato modificato a causa del lockdown di 72 ore imposto nella regione di Auckland in seguito alla positività al Covid-19 di tre persone. L'allarme sembra e ... Adesso per gli equipaggi sono in calendario due giorni di riposo e allenamenti, poi le gare 5 e 6 che si disputeranno il 17 febbraio Luna Rossa ...