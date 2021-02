Borse 16 febbraio, Piazza Affari in rosso. Istat: export in calo nel 2020 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Borse 16 febbraio. Borse Ue deboli. Piazza Affari in rosso. export in calo nel 2020, i numeri dell’Istat. ROMA – Borse 16 febbraio. Mercati invertono la rotta nella metà seduta chiudendo in rosso. A pesare sui listini le restrizioni dovute alle varianti per evitare un nuovo aumento dei casi in tutto il mondo. Lo spread resta stabile, il bitcoin prosegue la sua corsa. Brutte notizie arrivano dall’export. Secondo i numeri dell’Istat, riportate dall’Ansa, la contrazione complessiva del commercio estero è del 9,7%, peggior risultato dopo la caduta registrata nel 2009. In negativo anche l’import che ha registrato un crollo del ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021)16Ue deboli.ininnel, i numeri dell’. ROMA –16. Mercati invertono la rotta nella metà seduta chiudendo in. A pesare sui listini le restrizioni dovute alle varianti per evitare un nuovo aumento dei casi in tutto il mondo. Lo spread resta stabile, il bitcoin prosegue la sua corsa. Brutte notizie arrivano dall’. Secondo i numeri dell’, riportate dall’Ansa, la contrazione complessiva del commercio estero è del 9,7%, peggior risultato dopo la caduta registrata nel 2009. In negativo anche l’import che ha registrato un crollo del ...

