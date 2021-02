Uomini e Donne | Maurizio G viene smascherato in studio

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 15 febbraio 2021)G. è il protagonista assoluto della puntata di oggi, lunedì 15 febbraio 2021, di. Infatti la puntata si è aperta con una Gemma Galgani di pessimo umore che ha palesato dei grandi dubbi nei confronti del suo corteggiatore. La dama torinese ha spiegato che alcuni comportamenti dell'uomo proprio non gli piacciono perché dimostrano che il suo unico desiderio è quello di essere sotto i riflettori. I dubbi suG. Gemma Galgani non fa mistero dei suoi dubbi nei confronti diG. Nel corso della puntata di oggi infatti la famosa dama del Trono Over diha spiegato che molti comportamenti del cavaliere non le sono piaciuti. I suoi modi di fare non sembrano quelli di un uomo interessato alla dama 71enne, ma piuttosto pare ...