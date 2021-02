“Se non sono utile, mi faccio da parte”. Forza Ricciardi, regalaci un sogno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – “Chiedono le mie dimissioni? Queste sono considerazioni che lascio alla politica. Se posso essere utile al Paese con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e lo faccio anche in Italia: altrimenti mi faccio da parte“. Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro Roberto Speranza, risponde così a chi nelle ultime ore chiede a gran voce le sue dimissioni. Stizzito al punto giusto per apparire ancor meno simpatico del solito, l’ex attore non riesce proprio a capacitarsi di come le sue uscite possano non piacere. D’altronde come potrebbe immaginarsi che la richiesta di un nuovo lockdown sia sgradita. Chi non sogna un bel ritiro spirituale tra le mura domestiche? Possibile che i cittadini italiani non abbiano nostalgia dell’isolamento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – “Chiedono le mie dimissioni? Questeconsiderazioni che lascio alla politica. Se posso essereal Paese con i miei consigli, loa livello internazionale e loanche in Italia: altrimenti mida“. Walter, consigliere scientifico del ministro Roberto Speranza, risponde così a chi nelle ultime ore chiede a gran voce le sue dimissioni. Stizzito al punto giusto per apparire ancor meno simpatico del solito, l’ex attore non riesce proprio a capacitarsi di come le sue uscite possano non piacere. D’altronde come potrebbe immaginarsi che la richiesta di un nuovo lockdown sia sgradita. Chi non sogna un bel ritiro spirituale tra le mura domestiche? Possibile che i cittadini italiani non abbiano nostalgia dell’isolamento ...

