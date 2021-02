Paranormal Activity 7 sarà un reboot: ecco la data di uscita e chi è il regista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Paranormal Activity 7 si farà e non sarà un sequel degli altri film, ma un reboot. Il settimo film del fortunato e avvincete franchise horror non sarà un seguito delle sei pellicole precedenti, bensì una nuova versione che abbandona la continuità e il racconto antecedente, per ricreare dall’inizio i personaggi e la sequenza della storia, con la totale o parziale riscrittura degli eventi avvenuti nella saga originaria. Una notizia che ha spiazzato gli amanti di questo film e che amano l’horror, ma che al contempo li rende curiosi di scoprire come sarà il reboot. Ma quando esce il settimo film di Paranormal Activity? Paranormal Activity 7: data di uscita e nome del ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021)7 si farà e nonun sequel degli altri film, ma un. Il settimo film del fortunato e avvincete franchise horror nonun seguito delle sei pellicole precedenti, bensì una nuova versione che abbandona la continuità e il racconto antecedente, per ricreare dall’inizio i personaggi e la sequenza della storia, con la totale o parziale riscrittura degli eventi avvenuti nella saga originaria. Una notizia che ha spiazzato gli amanti di questo film e che amano l’horror, ma che al contempo li rende curiosi di scoprire comeil. Ma quando esce il settimo film di7:die nome del ...

