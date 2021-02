Lippi: “Per lo scudetto sarà lotta a 5 ma Milan, Inter e Juve sono favorite. I campioni fanno sempre la differenza” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, all’Interno della trasmissione Radio Anch’io Sport: “Da questo campionato c’è da aspettarsi di tutto, è cominciato in maniera anomala, senza preparazione. C’erano i presupposti per questa incertezza. Dai 50 punti dell’Inter fino alla Roma, con Juve e Napoli con una gara in meno, tutte possono giocarsi lo scudetto”. Se l’Atalanta possa puntare allo scudetto: “È un po’ indietro, è a -10 dalla vetta e sono tanti. Non ci ho messo neanche la Lazio infatti tra le pretendenti al titolo”. Su Milan, Inter e Juventus: “La stanchezza sta facendo capolino, si gioca tantissimo e gli ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marcello, ex commissario tecnico della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, all’no della trasmissione Radio Anch’io Sport: “Da questo campionato c’è da aspettarsi di tutto, è cominciato in maniera anomala, senza preparazione. C’erano i presupposti per questa incertezza. Dai 50 punti dell’fino alla Roma, cone Napoli con una gara in meno, tutte posgiocarsi lo”. Se l’Atalanta possa puntare allo: “È un po’ indietro, è a -10 dalla vetta etanti. Non ci ho messo neanche la Lazio infatti tra le pretendenti al titolo”. Suntus: “La stanchezza sta facendo capolino, si gioca tantissimo e gli ...

