Inter, dalla Spagna: occhi su Fekir, possibile scambio con Sensi (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Inter si gode il primato e pensa già al mercato. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il club nerazzurro avrebbe mosso i primi passi per l’acquisto di Nabil Fekir, 27enne centrocampista francese, acquistato due stagioni fa dal Betis a fronte di un corrispettivo di 25 milioni. Secondo quanto scrive il portale, l’Inter sarebbe intenzionata a proporre uno scambio agli andalusi con Stefano Sensi. Per l’ex centrocampista del Sassuolo dieci presenze in campionato in una stagione fortemente condizionata dai problemi fisici. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’si gode il primato e pensa già al mercato. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il club nerazzurro avrebbe mosso i primi passi per l’acquisto di Nabil, 27enne centrocampista francese, acquistato due stagioni fa dal Betis a fronte di un corrispettivo di 25 milioni. Secondo quanto scrive il portale, l’sarebbe intenzionata a proporre unoagli andalusi con Stefano. Per l’ex centrocampista del Sassuolo dieci presenze in campionato in una stagione fortemente condizionata dai problemi fisici. SportFace.

