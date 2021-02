Albania | rissa incredibile in Bylis-Laci | due espulsi – FOTO

(Di lunedì 15 febbraio 2021)furibonda nel corso del match tra: due i giocatoridall’arbitro –Non una scena di vero sport quella vista nel corso del match del campionato albanese tra. Protagonisti in negativo principalmente due calciatori (entrambi): Nwabueze, colui che ha scagliato il primo pugno, e Xhoi Carkanji. Laha coinvolto anche i giocatori in panchina ed è durata diversi minuti prima che il direttore di gara riuscisse a riportare la pace espellendo i due “innescatori”. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Albania rissa

Calcio News 24

furibonda nel corso del match tra Bylis e Laci: due i giocatori espulsi dall'arbitro al termine della scazzottata - ...... il 13 aprile 2019 in un Milan - Lazio si sfiorò latra Musacchio e proprio Luiz Felipe. ... Il cognome ha origini da una regione in, Muzaka , ed è stato italianizzato. Il giocatore ha ...Albania, rissa furibonda nel corso del match tra Bylis e Laci: due i giocatori espulsi dall'arbitro al termine della scazzottata - FOTO ...Una volta estese all’Albania, le ricerche hanno consentito alle forze di Polizia albanese, con il coordinamento di Interpol, di rintracciare il latitante proprio a Durazzo Era latitante dal 2009 per a ...