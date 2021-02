"Serve un lockdown totale", dice il consigliere di Speranza, Walter Ricciardi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Per uscire dalla pandemia Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, propone un immediato lockdown ‘intenso e limitato nel tempo'. Una richiesta che l'esperto rivolgerà ufficialmente al ministro della Salute, Roberto Speranza. “Il lockdown totale – sottolinea Ricciardi – può funzionare solo se accompagnato da una ripresa dei test e del tracciamento quando i casi saranno meno di 50 per 100 mila e da una vaccinazione a tutto spiano. Funziona – ha concluso – solo se si perseguono queste tre cose insieme”. Non si è fatta attendere la reazione del leader della Lega, Matteo Salvini: "C'è voglia di salute, di vita e di normalità", ha detto intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "È un anno che qualcuno ci ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Per uscire dalla pandemiascientifico del ministro della Salute, propone un immediato‘intenso e limitato nel tempo'. Una richiesta che l'esperto rivolgerà ufficialmente al ministro della Salute, Roberto. “Il– sottolinea– può funzionare solo se accompagnato da una ripresa dei test e del tracciamento quando i casi saranno meno di 50 per 100 mila e da una vaccinazione a tutto spiano. Funziona – ha concluso – solo se si perseguono queste tre cose insieme”. Non si è fatta attendere la reazione del leader della Lega, Matteo Salvini: "C'è voglia di salute, di vita e di normalità", ha detto intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "È un anno che qualcuno ci ...

