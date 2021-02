"Non abbiamo neanche...". Matilde Brandi lasciata con un sms: la drammatica "sorpresa" a letto dopo il GF (Di domenica 14 febbraio 2021) Matilde Brandi non ha ancora superato la fine della storia con Marco, com'è normale che sia dopo diciassette lunghi anni di convivenza. Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato com'è andata con il suo compagno una volta che è uscita dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Lui non voleva che facessi il GF Vip - ha dichiarato - quando sono tornata l'ho abbracciato ma lui era freddo”. Quello è stato il primo segnale importante del fatto che qualcosa si fosse rotto in maniera irrimediabile: “Non abbiamo neanche dormito insieme. dopo due giorni mi è arrivato un sms in cui mi ha lasciata”. Ovviamente per la Brandi è stato un colpo durissimo: “Sono stata male e sono pure ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021)non ha ancora superato la fine della storia con Marco, com'è normale che siadiciassette lunghi anni di convivenza. Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato com'è andata con il suo compagno una volta che è uscita dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Lui non voleva che facessi il GF Vip - ha dichiarato - quando sono tornata l'ho abbracciato ma lui era freddo”. Quello è stato il primo segnale importante del fatto che qualcosa si fosse rotto in maniera irrimediabile: “Nondormito insieme.due giorni mi è arrivato un sms in cui mi ha”. Ovviamente per laè stato un colpo durissimo: “Sono stata male e sono pure ...

