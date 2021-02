NASCAR Xfinity Series | Austin Cindric vince a Daytona

(Di domenica 14 febbraio 2021) Inizia nel migliore dei modi il 2021 per. Il campione in carica dellasi impone anel primo atto stagionale e conquista la prima affermazione in carriera nel famoso catino che sorge nello Stato della Florida. Per il portacolori del ‘Capitano’ si tratta del primo acuto in un superspeedway, la particolare conformazione che caratterizza l’ovale die quello di Talladega (Alabama). Il primo atto della ‘F2’ della seguitissima serie statunitense si è aperto sotto il controllo die Justin Allgaier. Il#22 del gruppo e l’alfiere #7 del JR Motorsport si sono alternati a lungo al comando prima dell’arrivo di Riley Herbst #98. Il nuovo volto di casa Haas, sostituto di Chase Briscoe ...

salvao12 : Cindric vince la gara Xfinity a Daytona. Gara intensa. Domani alle 20:30 la CUP #nascar #SImotori - Martin_NMX : #NASCAR #Xfinity #Daytona: e presenta el BigOne!! - Martin_NMX : #NASCAR #Xfinity #Daytona: Termina la S2 con un mini BigOne... - RCLatin2 : VUELTA FINAL !!! MOFFITT AL TRIUNFO !!! STAGE2, ????DAYTONA !!! #Beef300 ??NASCAR XFINITY !!! - LoreMcQ95 : Ringrazio .@tvdellosport che ha acquisito i diritti della #NASCAR Cup Series e Xfinity Series, a differenza di altre emittenti televisive -

Inizia nel migliore dei modi il 2021 per Austin Cindric. Il campione in carica della NASCAR Xfinity Series si impone a Daytona nel primo atto stagionale e conquista la prima affermazione in carriera n ...Dopo le qualifiche ed i 'Dual', le gare che determinano la griglia di partenza, tutto è pronto per la Daytona 500, tradizionale opening round della NASCAR Cup Series. Manca sempre meno alla bandiera v ...