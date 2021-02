Inter Lazio, i convocati di Inzaghi: c’è Radu, torna Cataldi (Di domenica 14 febbraio 2021) Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro l’Inter: c’è Radu Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori della Lazio convocati per la sfida di questa sera contro il Inter. Ecco l’elenco completo. Alia, Furlanetto, Reina; Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu; Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Caicedo Correa, Immobile, Muriqi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Simoneha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro l’: c’èSimoneha diramato l’elenco dei giocatori dellaper la sfida di questa sera contro il. Ecco l’elenco completo. Alia, Furlanetto, Reina; Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric,; Akpa Akpro,, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Caicedo Correa, Immobile, Muriqi. Leggi su Calcionews24.com

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - drivemecrazy70 : RT @Bresingar: Prossime 5 di campionato : -Milan = Inter, Roma, Udinese, Verona, Napoli -Inter = *Lazio, Milan, Genoa, Parma, Atalanta, T… - LRomanoBet : @PMU_Sport Inter Milan 3-1 Lazio Rome #FreebetPMU -