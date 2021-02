DIECI ANNI FA LA SCOMPARSA DEL PROF. MARCELLO VITTORINI (Di domenica 14 febbraio 2021) L’insigne urbanista e intellettuale, deceduto il 16 marzo 2011, ha lasciato all’Aquila un’eredità grande L’AQUILA – Fra un mese, il 16 marzo prossimo, saranno 10 ANNI dalla SCOMPARSA di MARCELLO VITTORINI (L’Aquila, 31 ottobre 1927 – Roma, 16 marzo 2011), ingegnere e urbanista, PROFessore emerito dell’Università La Sapienza di Roma. Immagino che L’Aquila, sua amatissima città, la Municipalità in primis e le istituzioni culturali vorranno promuovere nel corso del 2021 opportune iniziative di commemorazione, per riflettere sull’opera dell’insigne urbanista e uomo di cultura. A cominciare dall’Università dell’Aquila, che ha il privilegio di custodire il prezioso archivio del PROF. VITTORINI, riconosciuto di rilevante interesse storico dal Ministero per i Beni e le ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 febbraio 2021) L’insigne urbanista e intellettuale, deceduto il 16 marzo 2011, ha lasciato all’Aquila un’eredità grande L’AQUILA – Fra un mese, il 16 marzo prossimo, saranno 10dalladi(L’Aquila, 31 ottobre 1927 – Roma, 16 marzo 2011), ingegnere e urbanista,essore emerito dell’Università La Sapienza di Roma. Immagino che L’Aquila, sua amatissima città, la Municipalità in primis e le istituzioni culturali vorranno promuovere nel corso del 2021 opportune iniziative di commemorazione, per riflettere sull’opera dell’insigne urbanista e uomo di cultura. A cominciare dall’Università dell’Aquila, che ha il privilegio di custodire il prezioso archivio del, riconosciuto di rilevante interesse storico dal Ministero per i Beni e le ...

