Chris Hemsworth | la dieta del suo stunt in Thor | Love and Thunder è pazzesca

(Di domenica 14 febbraio 2021) Per girareand, lodisi è dovuto sottoporre a intense sessioni di palestra e ad una rigidain modo tale da eguagliare la massa muscolare dell'attore In occasione delle riprese diand, lodisi è dovuto sottoporre a intense sessioni di palestra e ad una rigidain modo tale da eguagliare la massa muscolare non indifferente dell'interprete americano. Come riportato da Daily Mail, Bobby Holland Hanton ha voluto condividere con il pubblico i segreti che gli hanno consentito di mettere su una massa di muscoli di tutto rispetto e di eguagliare persino il quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : Chris Hemsworth

Everyeye Cinema

...caso di un influsso decisivo da parte della Gemma non c'è dubbio sul fatto che Jane Foster possa diventare più potente del Thor principale dell'UCM e interpretato nei film Marvel da. ...L'eroina sarà quindi sovrana di New Asgard e ritornerà a essere coinvolta nelle avventure con al centro Thor, parte affidata a. In questo capitolo della storia ci saranno inoltre ...Per girare Thor: Love and Thunder, lo stunt di Chris Hemsworth si è dovuto sottoporre a intense sessioni di palestra e ad una rigida dieta in modo tale da eguagliare la massa muscolare dell'attore In ...Oltre due i milioni di like accumulati sul social dalla star del Marvel Cinematic Universe e la moglie, l'attrice Elsa Pataky.