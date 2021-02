Carnevale, maschere e ricordi Un tuffo nelle foto di una volta (Di sabato 13 febbraio 2021) Con Storylab, in occasione del Carnevale 2021, riscopriamo alcune fotografie delle sfilate del passato. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 febbraio 2021) Con Storylab, in occasione del2021, riscopriamo alcunegrafie delle sfilate del passato.

SardegnaPRadio : RT @bimboinspalla: Sabato di #Carnevale con una speciale diretta per parlare di Carnevale in #Sardegna (e non solo) con gli amici del Museo… - StalinZio : RT @QuartiereApt: Le foto spesso sono usate come riferimento per i dipinti, ma sono esse stesse una forma d'arte. In tema di Carnevale vi p… - infoitinterno : Covid, ordinanza di Carnevale di De Luca: vietate feste a casa. Stop a sfilate di maschere - john33854028 : RT @Marcell77640487: Sono riusciti a togliere ai bimbi anche il carnevale. Niente feste, niente maschere, niente coriandoli, nessuna stella… - VICTORIAVENECIA : RT @CMVenezia: Il Carnevale di Venezia continua la sua esperienza digitale dell’edizione 2021: fino a martedì grasso 16 febbraio ogni giorn… -