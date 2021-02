Napoli, Vincenzo Italiano smentisce il possibile approdo: “Non mettiamo voci in giro” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – L’attuale allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha smentito la possibilità di un suo approdo alla corte di Aurelio de Laurentiis. Il tecnico, che molto bene sta facendo in questa stagione, non sarà quindi il prossimo allenatore del Napoli, a meno di clamorosi colpi di scena. Il suo nome era stato accostato al Napoli dopo i complimenti fatti dallo stesso Patron azzurro, al termine del match che li ha visti contrapposti. Gattuso è ormai costantemente sulla graticola e due indizi portavano quasi ad una prova. Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, al concesso al Corriere dello Sport: “De Laurentiis quando è venuto a complimentarsi negli spogliatoi mi ha stupito. Una gran bella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’attuale allenatore dello Speziaha smentito la possibilità di un suoalla corte di Aurelio de Laurentiis. Il tecnico, che molto bene sta facendo in questa stagione, non sarà quindi il prossimo allenatore del, a meno di clamorosi colpi di scena. Il suo nome era stato accostato aldopo i complimenti fatti dallo stesso Patron azzurro, al termine del match che li ha visti contrapposti. Gattuso è ormai costantemente sulla graticola e due indizi portavano quasi ad una prova. Queste le parole di, allenatore dello Spezia, al concesso al Corriere dello Sport: “De Laurentiis quando è venuto a complimentarsi negli spogliatoi mi ha stupito. Una gran bella ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italiano: “ADL si è solo complimentato con me. Non mettiamo in giro voc… - sportface2016 : #Spezia | Il tecnico Vincenzo #Italiano scherza sull'interesse del #Napoli: 'Magari bastasse un attestato di stima… - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'Nel calcio l'importante è divertirsi. Juve favorita per lo scudetto, sul Napoli...': Lunga inter… - vincenzo_leone : @Gianluca_2205 Gattuso allenatore del Napoli per il post Ancelotti!!! -