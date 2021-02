Milan | Zoff su Donnarumma | «Può arrivare lontano | ha numeri eccellenti»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dinoha parlato della crescita e del futuro di GianluigiDino, storico portiere italiano, ha parlato diin una intervista a La Gazzetta dello sport, soffermandosi su due aspetti, ovvero l’importanza per ile il contratto. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 DOVE PUÒ- «Molto. Non ha una strada, ma un’autostrada. È giovanissimo e ha già maturato diversi campionati di Serie A. È nel solco della tradizione dei grandi portieri italiani». 200 PARTITE PRIMA DEI 22 ANNI- «. E soprattutto è già forte ma può migliorare ancora tantissimo. Se ilè lassù è perché ha una squadra compatta e un portiere che lascia passare davvero ...

La Gazzetta dello Sport

, questo Donnarumma dove può arrivare?...nel 1999 un incredibile scudetto con ile concludendolo nel 2010 con mezza annata alla Juventus. In mezzo, tra le varie esperienze, le avventure alla Lazio (2001 - 02, subentrando a Dino) ...L’icona dei portieri italiani: "Può trionfare in azzurro a 22 anni, io lo feci a 26. È nel solco della tradizione dei migliori. Il contratto? Non si preoccupi..." ...Dino Zoff ha parlato della crescita e del futuro di Gianluigi Donnarumma Dino Zoff, storico portiere italiano, ha parlato di Donnarumma in una intervista a La Gazzetta dello sport, soffermandosi su du ...