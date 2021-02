Covid, l’Rt in Italia sale a 0,95. I dati del monitoraggio dell’Iss (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Istituto superiore di Sanità indica che l’indice di contagio sale da 0,84 a 0,95: «Si rischia un nuovo rapido aumento diffuso dei contagi», anche a causa della «diffusa circolazione di varianti a più elevata trasmissibilità» Leggi su corriere (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Istituto superiore di Sanità indica che l’indice di contagioda 0,84 a 0,95: «Si rischia un nuovo rapido aumento diffuso dei contagi», anche a causa della «diffusa circolazione di varianti a più elevata trasmissibilità»

