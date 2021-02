Calcio: Lega Serie A, il 17 febbraio assemblea su diritti tv (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Il 17 febbraio si svolgerà, a partire dalle 11 in videoconferenza, l'assemblea della Lega Serie A. Lo annuncia la stessa Lega Calcio con una nota. Tra i temi all'ordine del giorno spiccano i diritti tv del campionato per il triennio 2021/2024. I venti club saranno chiamati a decidere tra l'offerta di Dazn e quella di Sky. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Il 17si svolgerà, a partire dalle 11 in videoconferenza, l'dellaA. Lo annuncia la stessacon una nota. Tra i temi all'ordine del giorno spiccano itv del campionato per il triennio 2021/2024. I venti club saranno chiamati a decidere tra l'offerta di Dazn e quella di Sky.

