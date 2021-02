Monza, Fossati ceduto in prestito all'Hajduk Spalato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Monza - Marco Fossati non resterà al Monza per provare a conquistare la Serie A assieme a mister Brocchi, Boateng e compagni: il centrocampista oggi è stato ceduto a titolo temporaneo all' Hajduk ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 febbraio 2021)- Marconon resterà alper provare a conquistare la Serie A assieme a mister Brocchi, Boateng e compagni: il centrocampista oggi è statoa titolo temporaneo all'...

DiMarzio : #Monza, nuova avventura in Croazia per #Fossati - sportli26181512 : Monza, Fossati ceduto in prestito all'Hajduk Spalato: Il regista biancorosso si trsferisce in Croazia fino a giugno… - Calcio_Bros : RT @DiMarzio: #Monza, nuova avventura in Croazia per #Fossati - DiMarzio : #Monza, nuova avventura in Croazia per #Fossati - psb_original : UFFICIALE - Monza, Fossati in prestito al Hajduk Spalato #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Fossati Monza, Fossati ceduto in prestito all'Hajduk Spalato

MONZA - Marco Fossati non resterà al Monza per provare a conquistare la Serie A assieme a mister Brocchi, Boateng e compagni: il centrocampista oggi è stato ceduto a titolo temporaneo all' Hajduk ...

Parco di Monza, lieto per fine per l'oca salvata il giorno di Natale

'Ringrazio Marina (Ufficio diritti Animali del Comune di Monza), Stefano che hanno ospitato l'Oca, Eleonora e Pino. E, non ultima, Anna Fossati' ha concluso. Condividi questa notizia Facebook & ...

UFFICIALE: Monza, Fossati saluta. Va in prestito all'Hajduk Spalato fino a giugno TUTTO mercato WEB UFFICIALE – Monza, Fossati in prestito al Hajduk Spalato

Marco Fossati si trasferisce a titolo temporaneo all’Hajduk Spalato fino al 30 giugno 2021. Arrivato in biancorosso nel gennaio 2019, il registra brianzolo è stato tra i grandi protagonisti della cava ...

Calciomercato Monza, ufficiale: il centrocampista Fossati passa in prestito all’Hajduk Spalato

Ieri aveva salutato Monza con un emozionante messaggio di ringraziamento, oggi è ufficiale il suo passaggio ai croati dell’Hajduk Spalato, a titolo temporaneo fino al 30 giugno. Parliamo del centrocam ...

- Marconon resterà alper provare a conquistare la Serie A assieme a mister Brocchi, Boateng e compagni: il centrocampista oggi è stato ceduto a titolo temporaneo all' Hajduk ...'Ringrazio Marina (Ufficio diritti Animali del Comune di), Stefano che hanno ospitato l'Oca, Eleonora e Pino. E, non ultima, Anna' ha concluso. Condividi questa notizia Facebook & ...Marco Fossati si trasferisce a titolo temporaneo all’Hajduk Spalato fino al 30 giugno 2021. Arrivato in biancorosso nel gennaio 2019, il registra brianzolo è stato tra i grandi protagonisti della cava ...Ieri aveva salutato Monza con un emozionante messaggio di ringraziamento, oggi è ufficiale il suo passaggio ai croati dell’Hajduk Spalato, a titolo temporaneo fino al 30 giugno. Parliamo del centrocam ...