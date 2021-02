In fuga contromano dopo una rapina: 2 arresti ad Afragola (Di giovedì 11 febbraio 2021) I due rapinatori arrestati ad Afragola avevano appena messo a segno una rapina in un distributore di carburante a Grumo Nevano. Scene da film d’azione, oggi, in provincia di Napoli, con tanto di inseguimento tra alcune “pantere” della Ps e una Fiat Panda con a bordo due rapinatori, uno dei quali è stato preso dagli Leggi su 2anews (Di giovedì 11 febbraio 2021) I duetori arrestati adavevano appena messo a segno unain un distributore di carburante a Grumo Nevano. Scene da film d’azione, oggi, in provincia di Napoli, con tanto di inseguimento tra alcune “pantere” della Ps e una Fiat Panda con a bordo duetori, uno dei quali è stato preso dagli

