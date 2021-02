Everton | Ancelotti esulta al gol soffiando sul caffè – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) C’è chi corre in campo all’impazzata e chi mantiene sempre la sua eleganza. Carlofa parte di questa seconda categoria Curiosanza per Carloin occasione del gol del definitivo 5-4 nel corso di-Tottenham, gara valida per il quarto turno di FA Cup. L’allenatore, anziché unirsi ai festeggiamenti dei suoi giocatori, ha pensato solamente a soffiare sulbollente che aveva in mano per scaricare la tensione. Carlo’s reaction to going 5-4 up vs. Spurs ? (? via @btsportfootball) pic.twitter.com/Evpmv0CkZG — B/R Football (@brfootball) February 10, 2021 Leggi su Calcionews24.com