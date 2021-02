Benevento | ampliato l’impianto di videosorveglianza | tempi duri per i ‘furbetti’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– È stato presentato questa mattina, presso il comando della Polizia Municipale, il nuovo impianto di telecamerepresente su tutto il territorio della città di. Sono 52 le telecamere, tra quelle già esistenti e quelle installate nei giorni scorsi, ‘operative’ sull’intero territorio, 9 delle quali di ultima generazione che permettono una visuale a 360°. Le telecamere sono state posizionate in punti critici della città, come ad esempio l’incrocio tra via Nenni e via Vetrone, dove il traffico viene paralizzato a causa dell’enorme quantità di persone che raggiungono soprattutto il McDonald’s. La ditta che ha installato le telecamere ha voluto donare, al comando della Polizia Municipale, anche due impianti per la rilevazione delle targhe dei veicoli, posizionati in due punti ...