Traffico Roma del 10-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione sensibilmente migliorata una situazione sulla rete viaria cittadina Dopo una mattinata caratterizzata da notevoli disagi sulla Cassia bis Veientana ancora per lavori tra Formello e via della Giustiniana in direzionebrevi code verso Viterbo restano ancora una mente in diversi tratti di via della Pineta Sacchetti code dalla galleria Giovanni XXIII fino al Gemelli ancora code sulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti perintenso in carreggiata interna tra danno aumenta nel uscita Tiburtina zitta normalizzando la situazione sulla Cristoforo Colombo a lungo penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza di viale Africa in direzione del centro ricordiamo infine i lavori sul viadotto della Magliana tratto della...