Governo | Conte | “Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì a Draghi Io presidente M5s? Non ambisco a incarichi personali e formali”

"Se fossi iscritto a Rousseau voterei Sì, perché ci sono tali urgenze che comunque è bene che ci sia un Governo". Lo ha detto il premier uscente Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei cronisti nei pressi di Palazzo Chigi. "Io presidente del M5s? Non ambisco a incarichi personali e formali, l'importante è avere una traiettoria politica da offrire agli elettori"

