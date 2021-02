Damiano Carrara, si sposa? Tutta la verità sul matrimonio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Circola la voce che vuole il noto pasticcere e volto della tv Damiano Carrara in procinto di sposarsi. Scopriamo insieme Tutta la verità. Sta circolando sempre di più a macchia d’olio la notizia che vorrebbe Damiano Carrara, pronto a fare un grande passo e a sposarsi con l’attuale compagna. Carrara ormai da tempo è un Leggi su youmovies (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Circola la voce che vuole il noto pasticcere e volto della tvin procinto dirsi. Scopriamo insiemela. Sta circolando sempre di più a macchia d’olio la notizia che vorrebbe, pronto a fare un grande passo e arsi con l’attuale compagna.ormai da tempo è un

bakyobrien : RT @xsweetxsparkles: RAGA MA CHE VUOL DIRE CHE DAMIANO CARRARA SI SPOSA - happiiimeow : ma cosa significa che damiano carrara si sposa? a me non ha proposto nulla - westsidesarfati : Damiano Carrara che si sposa. Ho perso la mia opportunità. Sono triste. - drksmh : RT @tizianosmile1: SCUSATE IN CHE SENSO DAMIANO CARRARA SI SPOSA? - wesandkiedis : RT @tizianosmile1: SCUSATE IN CHE SENSO DAMIANO CARRARA SI SPOSA? -