Cane e gatto | i nostri migliori amici così diversi e così uguali

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ci sono tanti elementi nella vita che possono portarci a pronunciare la semplice frase “il mondo si divide in due categorie”. Un concetto sentito dire da tutti tantissime volte riguardo a una serie infinita di bipartizioni del genere umano. Fra i più frequenti possiamo indicare quelli che sottolineano che il mondo si divide in due categorie, quelli che amano lo sport e quelli che non ne vogliono minimamente sentir parlare; poi ci sono gli appassionati di cucina e chi fatica a distinguere un salame da un caciocavallo; e che dire di quelli che amano i vestiti eleganti rispetto a chi indossa la prima t-shirt trovata nell’armadio? L’elenco potrebbe andare avanti all’infinito (beh, forse all’infinito no, ma sicuramente molto a lungo), ma noi siamo qui per parlare di una bipartizione specifica: quelli che impazziscono per i cani e quelli che, invece, sono nettamente a favore dei gatti. Non è ...