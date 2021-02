Australian Open 2021, gli italiani in campo l’11 febbraio: orari, tv, streaming, ordine di gioco (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ricco di 32 match di singolare il programma di domani del primo Slam della stagione 2021 del tennis: l’ordine di gioco degli Australian Open di giovedì 11 febbraio vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Quattro gli azzurri impegnati, tutti uomini, che scenderanno in campo per provare a raggiungere il terzo turno. Derby Fognini-Caruso, si giocheranno anche Berrettini-Machac e Sonego-Lopez. Tutti gli Australian Open 2021 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (match degli italiani su Eurosport 2, a meno di sovrapposizioni), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ricco di 32 match di singolare il programma di domani del primo Slam della stagionedel tennis: l’dideglidi giovedì 11vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Quattro gli azzurri impegnati, tutti uomini, che scenderanno inper provare a raggiungere il terzo turno. Derby Fognini-Caruso, si giocheranno anche Berrettini-Machac e Sonego-Lopez. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (match deglisu Eurosport 2, a meno di sovrapposizioni), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live ...

