Asti: in quarantena perché positivo al Covid, scovato dai carabinieri mentre a colazione al bar (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'episodio è accaduto a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, riporta la notizia Torino Today. I militari hanno accertato che l'uomo era sottoposto alla misura preventiva sanitaria della ... Leggi su it.sputniknews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'episodio è accaduto a Castagnole delle Lanze, in provincia di, riporta la notizia Torino Today. I militari hanno accertato che l'uomo era sottoposto alla misura preventiva sanitaria della ...

