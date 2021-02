Zingaretti: “Non poniamo veti a Draghi, ma Pd e Lega sono e rimangono due forze alternative” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Siamo molto soddisfatti del contributo, dei contenuti e linee guida sulle quali Draghi sta lavorando e che ci ha illustrato, abbiamo apprezzato l’approccio culturale e strategico. Crediamo che contenuti e visione chiari siano garanzia di serietà, stabilità, forza e autorevolezza”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. “Non possiamo che confermare la nostra fiducia al presidente incaricato”, ha sottolineato il leader Dem, che ha aggiunto: “Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la Lega. Il Pd e la Lega qualsiasi cosa accada sono e rimangono due forze alternative, credo sia un approccio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) “Siamo molto soddisfatti del contributo, dei contenuti e linee guida sulle qualista lavorando e che ci ha illustrato, abbiamo apprezzato l’approccio culturale e strategico. Crediamo che contenuti e visione chiari siano garanzia di serietà, stabilità, forza e autorevolezza”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario. “Non possiamo che confermare la nostra fiducia al presidente incaricato”, ha sottolineato il leader Dem, che ha aggiunto: “Connon abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la. Il Pd e laqualsiasi cosa accadadue, credo sia un approccio ...

