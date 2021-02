Super Mario 64 torna a vivere su PC con tanto di Ray-Tracing! (Di martedì 9 febbraio 2021) Se vi state chiedendo come sarebbe un gioco con le texture degli anni '90 e le tecnologie di illuminazione del 21°, un video forse può rispondere alla vostra domanda. Un nuovo video del porting per PC di Super Mario 64 tenta proprio di fare questo, ovvero mostrare come si comportano le più moderne tecnologie di illuminazione vicino a texture ormai datate (ma sempre affascinanti). Annunciato alla fine dell'anno scorso, questo video del canale YouTube Dario ci offre uno sguardo all'amato classico del 1996 con la tecnologia di ray-tracing Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) Se vi state chiedendo come sarebbe un gioco con le texture degli anni '90 e le tecnologie di illuminazione del 21°, un video forse può rispondere alla vostra domanda. Un nuovo video del porting per PC di64 tenta proprio di fare questo, ovvero mostrare come si comportano le più moderne tecnologie di illuminazione vicino a texture ormai datate (ma sempre affascinanti). Annunciato alla fine dell'anno scorso, questo video del canale YouTube Dario ci offre uno sguardo all'amato classico del 1996 con la tecnologia di ray-tracing Leggi altro...

