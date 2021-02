Portici: rissa in strada tra ragazzini dopo il coprifuoco (Di martedì 9 febbraio 2021) Portici: grandi polemiche per la rissa tra ragazzini scoppiata nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in piazza Poli. Il video della zuffa è diventato virale sui social. Grandi polemiche per una rissa tra giovani accaduta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in piazza Poli a Portici, con calci, pugni Leggi su 2anews (Di martedì 9 febbraio 2021): grandi polemiche per latrascoppiata nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in piazza Poli. Il video della zuffa è diventato virale sui social. Grandi polemiche per unatra giovani accaduta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio in piazza Poli a, con calci, pugni

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: A #Portici rissa in piazza con calci e pugni: il video girato dai residenti tra le urla di indignazione - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: A #Portici rissa in piazza con calci e pugni: il video girato dai residenti tra le urla di indignazione - RassegnaZampa : A #Portici rissa in piazza con calci e pugni: il video girato dai residenti tra le urla di indignazione - statodelsud : Covid Campania, rissa a Portici in pieno coprifuoco: video finisce sui social. DIRETTA - Pino__Merola : Covid Campania, rissa a Portici in pieno coprifuoco: video finisce sui social. DIRETTA -