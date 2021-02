Morte Kobe Bryant | l’incidente aereo fu causato da un errore del pilota

(Di martedì 9 febbraio 2021)che il 26 gennaio 2020 provocò ladi, di sua figlia Gianna e di altre sette persone fuda undel. E’ la conclusione a cui è giunta la perizia eseguita dal ‘National Transportation Safety Board’, l’ente dei trasporti Usa. Secondo il rapporto, alAra Zobayan era stato proibito di attraversare la perturbazione in corso infilandosi tra le nuvole. Ma lui ignorò l’ordine, “continuando il suo volo nelle nuvole”, perdendo poi l’orientamento. Subito dopo lo schianto a Calabasas, sulle colline californiane avvolte da una fitta nebbia. Secondo gli investigatori federali, Zobayan,esperto, potrebbe aver “percepito male” gli angoli in cui stava scendendo e ...

Il 26 gennaio del 2020 il mondo dello sport veniva scosso dalla notizia delladiBryant , stella NBA, ex dei Los Angeles Lakers, venuto a mancare a seguito di un tragico incidente: l'elicottero su cui era a bordo si schiantò. Insieme a lui persero la vita la figlia ...Bryant , la perizia sullo schianto dell'elicottero: è stato un errore del pilota. Due settimane fa l'America ricordava in lacrime il terribile anniversario delladiBryant e ...Il fratello del pilota, morto nello schianto, non ha incolpato Bryant ma ha dichiarato che fosse a conoscenza dei rischi nel volare in quelle condizioni Vanessa Bryant insieme ai parenti delle altre v ...Perché una volta dentro il fronte nuvoloso, senza alcun punto di riferimento spaziale, Zobayan ha perso l’orientamento. Per questo, ha sottolineato English, Zobayan «non ha mai mostrato o detto di vol ...