Arbitro Oliver minacciato | la rivelazione

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Certamente il lavoro dell’è un mestiere difficile sotto certi aspetti, specialmente quando ti ritrovi ad arbitrare una partita importante. Lo sa bene Mark Clattenburg,inglese, che nelle scorse ore ha scritto una lettera aperta al “Daily Mail”, nella quale denuncia le continue minacce subite nel corso della sua carriera. Inoltre ha citato anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Buffon deferito al Tribunale Federale Nazionale per bestemmia E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Hellas Verona – Roma: finisce 3-0 a tavolino Parma Verre potrebbe essere il nuovo trequartista Genoa Sanabria, Balotelli o Torregrossa per l’attacco Morata pronto a battere un record economico per la cessione