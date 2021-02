Seduta positiva a New York (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall’andamento tonico dei future sugli indici a stelle e strisce. Gli investitori guardano positivamente all’approvazione (prevista entro fine mese) del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari da parte del Congresso e dal buon ritmo della campagna vaccinale. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza a 31.340 punti, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.906 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,38%); come pure, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,42%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,93%), materiali (+0,78%) e beni industriali (+0,62%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Exxon Mobil (+2,57%), Walt Disney ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall’andamento tonico dei future sugli indici a stelle e strisce. Gli investitori guardanomente all’approvazione (prevista entro fine mese) del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari da parte del Congresso e dal buon ritmo della campagna vaccinale. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza a 31.340 punti, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.906 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,38%); come pure, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,42%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,93%), materiali (+0,78%) e beni industriali (+0,62%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Exxon Mobil (+2,57%), Walt Disney ...

Ultime Notizie dalla rete : Seduta positiva Nuovi massimi per gli indici USA: focus su Tesla Motors

I principali indici azionari statunitensi hanno iniziato la prima seduta della settimana con progressi frazionali . Alle 15.40 il Dow Jones era in rialzo dello 0,56% ... Performance positiva anche per il ...

Borsa: Europa prosegue positiva, Milano +1,3

Performance positiva anche per Mediobanca (+2,8%), Unipol (+4%) e Poste (+2,2%). Con il petrolio in rialzo si mostrano positive anche Saipem (+1,7%), Tenaris (+0,5%), Eni (+0,1%). Seduta in calo per ...

Piazza Affari continua il rally spinta dal settore bancario

