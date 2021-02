Roma, grave incidente sulla Nomentana: muore un centauro di 26 anni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, grave incidente sulla Nomentana: auto e moto si scontrano, muore un centauro di 26 anni Ci troviamo a Roma, ancora una volta la tragedia di un incidente tra una moto e un’auto che si scontrano all’incrocio tra viale Regina Margherita e via Nomentana. Questo incrocio è stato già teatro di numerosi incidenti mortali nel corso degli anni, le lapidi e fiori rinsecchiti ai lampioni dimostrano che questo sembra essere un incrocio mortale. Nella zona si sono verificati incidenti mortali nello stesso periodo, l’ultimo è stato a Dicembre scorso, dove ha perso la vita una giovane mamma in scooter. Stavolta a perdere la vita è stato un ragazzo di 26 anni ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021): auto e moto si scontrano,undi 26Ci troviamo a, ancora una volta la tragedia di untra una moto e un’auto che si scontrano all’incrocio tra viale Regina Margherita e via. Questo incrocio è stato già teatro di numerosi incidenti mortali nel corso degli, le lapidi e fiori rinsecchiti ai lampioni dimostrano che questo sembra essere un incrocio mortale. Nella zona si sono verificati incidenti mortali nello stesso periodo, l’ultimo è stato a Dicembre scorso, dove ha perso la vita una giovane mamma in scooter. Stavolta a perdere la vita è stato un ragazzo di 26...

AnnaCongelata6 : - infoitinterno : Sindaco di Roma, botta e risposta tra Peter Gomez e Massimo Giletti: 'Hai commesso un grave errore', 'Non ci ho mai… - sadecesen_2016 : RT @nonelarena: #nonelarena @petergomezblog: 'Hai commesso un grave errore a dirti disponibile per fare sindaco di Roma con il centrodestra… - docst : RT @nonelarena: #nonelarena @petergomezblog: 'Hai commesso un grave errore a dirti disponibile per fare sindaco di Roma con il centrodestra… - alnomepensodopo : @AuroraR20668844 @roma_barilla Per difendersi dicono di averne 'abbastanza' ma non capiscono che ciò lo rende ancora più grave ?? -