Porta i figli dai nonni, torna a casa e uccide la moglie con dieci pugnalate (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentina Raffa Sui social frasi inquietanti. Lei era una cantante neomelodica «Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13». A vedere pubblicato il post sulla pagina di Facebook di Piera Napoli, cantante neomelodica 32enne di Palermo, mamma di 3 figli, vengono i brividi. Ieri il marito l'ha uccisa a coltellate nel bagno della loro abitazione al piano terra di uno stabile in via Vanvitelli, nel quartiere Cruillas di Palermo. E quel post, con il senno di poi, assume il sapore di un presagio nefasto. Lui, Salvatore Baglione, 37 anni, alle 12.40 di ieri si è presentato alla stazione dei carabinieri di Uditore dicendo che la moglie era morta nel bagno di casa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Piera immerso in un lago di sangue con almeno dieci ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentina Raffa Sui social frasi inquietanti. Lei era una cantante neomelodica «Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13». A vedere pubblicato il post sulla pagina di Facebook di Piera Napoli, cantante neomelodica 32enne di Palermo, mamma di 3, vengono i brividi. Ieri il marito l'ha uccisa a coltellate nel bagno della loro abitazione al piano terra di uno stabile in via Vanvitelli, nel quartiere Cruillas di Palermo. E quel post, con il senno di poi, assume il sapore di un presagio nefasto. Lui, Salvatore Baglione, 37 anni, alle 12.40 di ieri si è presentato alla stazione dei carabinieri di Uditore dicendo che laera morta nel bagno di. I carabinieri, giunti sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Piera immerso in un lago di sangue con almeno...

