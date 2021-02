Omicidio Ilenia Fabbri | si cerca l’autore del delitto

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli inquirenti sono attualmente alla ridi una quinta persona che potrebbe essere entrata nell’appartamento ed aver ucciso. Nell’appartamento di via Corbara, infatti, tra la sera prima e quella mattina, sono transitate 4 persone. Una è l’amica della figlia Arianna, anche lei di nome Arianna, che ha dormito lì la sera prima insieme alla figlia e ad. Uno è l’ex marito di, che la mattina intorno alle 5:45 è andato a prendere la figlia per andare a Milano. E un’altra persona è il nuovo compagno di. Tutti e 4 sono stati sentiti come persone informate sui fatti. A lanciare l’allarme della morte diè stata proprio l’amica di Arianna, che dormiva in casa nei momenti in cuiveniva uccisa ed è stata ...