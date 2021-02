Lo spread a 50 non è un sogno con Draghi premier. Parola di Carlo Messina (Di lunedì 8 febbraio 2021) Potere di Mario Draghi, quando il suo governo non è ancora formato. L’argomento è un po’ sempre quello, la grande fiducia nell’ex presidente della Bce che i mercati internazionali stanno dimostrando dal giorno del suo incarico, ricevuto al Quirinale. Anche oggi lo spread Btp/Bund è ai minimi da sei anni, 94 punti base e rendimenti sul titolo decennale (il benchmark del mercato italiano) inchiodato allo 0,5%. Tutto questo, come raccontato nei giorni scorsi da Formiche.net, significa che ancora oggi per l’Italia è quasi più conveniente chiedere soldi ai mercati piuttosto che prenderli in prestito dal Mes. In apertura di scambi, questa mattina e tanto per la cronaca, il differenziale era a 92 punti base. E pensare che si potrebbe andare ancora oltre, molto al di sotto dei 90 punti base. Carlo Messina, a capo della prima ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Potere di Mario, quando il suo governo non è ancora formato. L’argomento è un po’ sempre quello, la grande fiducia nell’ex presidente della Bce che i mercati internazionali stanno dimostrando dal giorno del suo incarico, ricevuto al Quirinale. Anche oggi loBtp/Bund è ai minimi da sei anni, 94 punti base e rendimenti sul titolo decennale (il benchmark del mercato italiano) inchiodato allo 0,5%. Tutto questo, come raccontato nei giorni scorsi da Formiche.net, significa che ancora oggi per l’Italia è quasi più conveniente chiedere soldi ai mercati piuttosto che prenderli in prestito dal Mes. In apertura di scambi, questa mattina e tanto per la cronaca, il differenziale era a 92 punti base. E pensare che si potrebbe andare ancora oltre, molto al di sotto dei 90 punti base., a capo della prima ...

Lo spread Btp - Bund si è stabilizzato a 95 punti. Prosegue il rally dei bancari , dopo una ...che da lunedì 8 febbraio 2021 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie della società non ...

Sulla scelta di Fdi dice: 'Non mi interessano i calcoli partitici ed elettorali, mi interessa ... Lo spread prosegue il calo, sotto 94. Prorogare o meno il divieto di spostamenti tra Regioni: dovrebbe ...

La settimana comincia nel migliore dei modi per i mercati. In particolare per il listino italiano. Ma quale sarà il futuro di Piazza Affari tra spread, ...

il target di Morgan Stanley per la fine del 2021 è un livello di spread Btp-Bund a 10 anni di 80-85 punti base. Sul fronte interno, oggi il premier incaricato, Mario Draghi, va avanti nel suo secondo ...

