Inseguita come una bestia e presa a calci: ragazza trans aggredita a calci a Torre del Greco – VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono terrificanti le urla di una ragazza trans che si sentono in un VIDEO che testimonia l’aggressione che ha subìto da parte di due persone che l’hanno Inseguita e fatta cadere a terra per poi prenderla a calci. A pubblicare per primo il filmato è stato il consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli che scrive: “Ci hanno inviato un VIDEO che sarebbe stato girato in via Nazionale a Torre del Greco dove si è consumata una vile aggressione, sembra di chiara matrice omofoba, ai danni di un’indifesa che oltre ad essere stata rincorsa e scaraventata al suolo è stata presa a calci da due squadristi codardi. La vittima ha provato a scappare e urlare ma è stata braccata e ha dovuto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono terrificanti le urla di unache si sentono in unche testimonia l’aggressione che ha subìto da parte di due persone che l’hannoe fatta cadere a terra per poi prenderla a. A pubblicare per primo il filmato è stato il consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli che scrive: “Ci hanno inviato unche sarebbe stato girato in via Nazionale adeldove si è consumata una vile aggressione, sembra di chiara matrice omofoba, ai danni di un’indifesa che oltre ad essere stata rincorsa e scaraventata al suolo è statada due squadristi codardi. La vittima ha provato a scappare e urlare ma è stata braccata e ha dovuto ...

