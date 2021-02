Governo, Draghi indica le priorità ai partiti. E apre il dossier sulla scuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul tavolo, nei colloqui, l’accelerazione sui vaccini. Il calendario delle lezioni potrebbe arrivare a fine giugno Leggi su corriere (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul tavolo, nei colloqui, l’accelerazione sui vaccini. Il calendario delle lezioni potrebbe arrivare a fine giugno

