Giulia Salemi guarda negli occhi Pierpaolo Pretelli: "Ho perso il sorriso" (Di martedì 9 febbraio 2021) Una nuova emozionante puntata al GF VIP con Alfonso Signorini: arriva il chiarimento tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (fonte foto: Mediaset Play)Non smette di far parlare di sé, allietare le serate e tener compagnia al pubblico, il Grande Fratello Vip, con tantissimi fan incollati davanti allo schermo del televisore, pronti a non perdere neanche un minuto dell'amata trasmissione. Il pubblico, infatti, con quest'edizione 2020 ha scoperto che tutto può succedere e l'attenzione deve essere davvero al massimo, perché la sorpresa, con i "vipponi" è sempre dietro l'angolo. Non mancheranno le sorprese per Stefania Orlando, un momento di cui il noto volto amatissimo ha davvero bisogno e che saprà ...

