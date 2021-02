“È sbagliato”. Governo Draghi, la definitiva decisione di Giuseppe Conte (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è stato un vertice di tutti i parlamentari 5 stelle in un’assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato. Il fine ultimo è fare il punto della situazione dopo il primo giro di consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Il premier uscente Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea, ha detto ai deputati e senatori grillini che non entrerà a far parte dell’esecutivo Draghi. Lo rivelano all’Adnkronos diversi parlamentari che hanno assistito al suo intervento. “Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese” avrebbe aggiunto, poi. “Non è il momento dell’autolesionismo e dell’autoesclusione”. “Dobbiamo incidere come Movimento nell’azione del prossimo Governo – ha proseguito Conte – perché abbiamo portato una spinta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è stato un vertice di tutti i parlamentari 5 stelle in un’assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato. Il fine ultimo è fare il punto della situazione dopo il primo giro di consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario. Il premier uscente, intervenendo all’assemblea, ha detto ai deputati e senatori grillini che non entrerà a far parte dell’esecutivo. Lo rivelano all’Adnkronos diversi parlamentari che hanno assistito al suo intervento. “Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese” avrebbe aggiunto, poi. “Non è il momento dell’autolesionismo e dell’autoesclusione”. “Dobbiamo incidere come Movimento nell’azione del prossimo– ha proseguito– perché abbiamo portato una spinta ...

AndreaBonturi : @Pinucci63757977 per certe persone è dura ammettere di aver sbagliato... ma Giannini cosa pensava succedesse in cas… - Frances67352074 : @Germarzia @TarroGiulio Assolutamente no, è il governo che ha sbagliato approccio. Zangrillo, tarro, bassetti, clem… - aspettaaspetta : @AStramezzi @rrico_e @vfeltri Infatti, Sileri che tanti apprezzano difende la linea di Speranza, non fa nulla per v… - GiorgioLupo10 : RT @CalosiGuido: #Zingaretti si è dimostrato un Segretario sbagliato: la conta degli errori - su tutti l’averci subordinato ai 5Stelle e il… - iLuka75 : @matteosalvinimi Beh dai ora non esageriamo, cercare di farci passare un governo europeista con una frase statalist… -