Chi è Simone Fratini, il compagno di Barbara De Rossi? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ecco chi è Simone Fratini, il compagno di Barbara De Rossi, età e carriera dell'imprenditore Simone Fratini è un imprenditore, socio fondatore di Capelli for you, noto soprattutto per essere il compagno di Barbara De Rossi. Il compagno della nota attrice è nato a Firenze il 30 agosto 1971, ha undici anni in meno della De Rossi ma la differenza d'età per loro non è mai stato un problema. Ad oggi sono più innamorati e felici che mai. Non sono molte le informazioni che si conoscono su Simone Fratini, sappiamo che la sua azienda è molto conosciuta in tutta Italia. L'imprenditore e l'attrice si sono conosciuti nel 2015, lui rimase subito folgorato ...

