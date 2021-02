Bonus 110%, non basta il salto di 2 classi di un solo appartamento in condominio (Di lunedì 8 febbraio 2021) La precisazione dell’Agenzia è categorica: non basta eseguire interventi di efficientamento sui singoli appartamenti, ma il beneficio deve misurarsi sull’intero immobile: diversamente non si ha accesso alla maxi detrazione Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 febbraio 2021) La precisazione dell’Agenzia è categorica: noneseguire interventi di efficientamento sui singoli appartamenti, ma il beneficio deve misurarsi sull’intero immobile: diversamente non si ha accesso alla maxi detrazione

