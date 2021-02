Asl Rm 1, Di Rosa: in calo curva contagi, ma vietato abbassare la guardia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “A Roma in queste ultime settimane si e’ avuta una tendenza alla riduzione importante dei casi, che sono andati progressivamente diminuendo. Ovviamente e’ un dato che guardiamo con soddisfazione, pero’ il numero di casi e’ ancora a un livello piuttosto consistente, per cui assolutamente dobbiamo continuare a mettere la massima attenzione al mantenimento delle misure di prevenzione che ormai conosciamo: l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani, il distanziamento, tutto quello che sappiamo e che abbiamo imparato a conoscere bene”. Cosi’ Enrico Di Rosa, epidemiologo e direttore dell’Unita’ operativa del Servizio igiene sanita’ pubblica (Sisp) della Asl Roma 1, presente questa mattina all’avvio della somministrazione del vaccini anti-covid agli over 80 presso la struttura dedicata al Santa Maria della Pieta’. Di Rosa ha ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “A Roma in queste ultime settimane si e’ avuta una tendenza alla riduzione importante dei casi, che sono andati progressivamente diminuendo. Ovviamente e’ un dato chemo con soddisfazione, pero’ il numero di casi e’ ancora a un livello piuttosto consistente, per cui assolutamente dobbiamo continuare a mettere la massima attenzione al mantenimento delle misure di prevenzione che ormai conosciamo: l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani, il distanziamento, tutto quello che sappiamo e che abbiamo imparato a conoscere bene”. Cosi’ Enrico Di, epidemiologo e direttore dell’Unita’ operativa del Servizio igiene sanita’ pubblica (Sisp) della Asl Roma 1, presente questa mattina all’avvio della somministrazione del vaccini anti-covid agli over 80 presso la struttura dedicata al Santa Maria della Pieta’. Diha ...

Josto51037271 : RT @cicciogaita: @RafAuriemma @sscnapoli Auriemma all andata il Genoa ne aveva 13 positivi e non avete aperto bocca . Poi continuate a dire… - cicciogaita : @RafAuriemma @sscnapoli Auriemma all andata il Genoa ne aveva 13 positivi e non avete aperto bocca . Poi continuate… - FMorriMorri : @Gianni81979496 @alberto02259892 @irrisolvibile ??????...allora, forse, riuscirete a vincere qualcosa, sempre ché siat… - zucche_rosa : RT @maolindas: In Italia ci sono Comuni che non hanno canili e centri di recupero per animali feriti e i veterinari delle ASL scaldano la s… -