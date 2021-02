La Gazzetta su Gattuso: non c’è tecnico che possa resistere se condannato a vincere sempre e comunque (Di domenica 7 febbraio 2021) Sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza analizza il diverso momento e destino di Pirlo e Gattuso. Il tecnico della Juventus sembra aver conquistato la squadra. “C’è un’empatia naturale tra Pirlo e il gruppo, lo spogliatoio lo riconosce ancora come un grande inestimabile giocatore, gli dà tutto, e questo basta, per il momento. La squadra segue il suo carismatico capobranco e pensiamo che Inter e Milan, in vetta alla classifica, avvertano una spiacevole pressione”. Gattuso è al polo opposto e nel pieno della “tarantella” sul suo eventuale esonero. “Il Napoli, indebolito dal virus e da infortuni vari, senza Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens, ha perso contro il Genoa – c’è stata sfortuna, molte occasioni, due legni – e così ripartirà la tarantella sull’eventuale esonero dell’allenatore. Non c’è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Sulladello Sport Sebastiano Vernazza analizza il diverso momento e destino di Pirlo e. Ildella Juventus sembra aver conquistato la squadra. “C’è un’empatia naturale tra Pirlo e il gruppo, lo spogliatoio lo riconosce ancora come un grande inestimabile giocatore, gli dà tutto, e questo basta, per il momento. La squadra segue il suo carismatico capobranco e pensiamo che Inter e Milan, in vetta alla classifica, avvertano una spiacevole pressione”.è al polo opposto e nel pieno della “tarantella” sul suo eventuale esonero. “Il Napoli, indebolito dal virus e da infortuni vari, senza Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens, ha perso contro il Genoa – c’è stata sfortuna, molte occasioni, due legni – e così ripartirà la tarantella sull’eventuale esonero dell’allenatore. Non c’è ...

