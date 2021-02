Incidente A14 oggi, grave tamponamento tra due mezzi pesanti e un furgone: due morti e un ferito (Di domenica 7 febbraio 2021) Un gravissimo Incidente si è verificato questa mattina, domenica 7 febbraio 2021, sull’autostrada A14 Bologna – Taranto: nello scontro sono rimasti coinvolti ben tre mezzi di cui due pesanti. È accaduto poco prima delle 5.30 di oggi nel tratto compreso tra Pesaro-Urbino e Cattolica in direzione Bologna, all’altezza del km 148. Leggi anche >> Avellino, 17enne morta in un Incidente stradale: al volante la sorella Annabella Prisco, volto di U&D Incidente A14 oggi, tamponamento tra due mezzi pesanti e un furgone: due morti e un ferito Stando a quanto riferito dall’AdnKronos, l’Incidente sulla A14 è avvenuto in seguito ad un ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Un gravissimosi è verificato questa mattina, domenica 7 febbraio 2021, sull’autostrada A14 Bologna – Taranto: nello scontro sono rimasti coinvolti ben tredi cui due. È accaduto poco prima delle 5.30 dinel tratto compreso tra Pesaro-Urbino e Cattolica in direzione Bologna, all’altezza del km 148. Leggi anche >> Avellino, 17enne morta in unstradale: al volante la sorella Annabella Prisco, volto di U&DA14tra duee un: duee unStando a quanto ridall’AdnKronos, l’sulla A14 è avvenuto in seguito ad un ...

LuceverdeRadio : ?? #autostrade #incidente - A14 Adriatica ? traffico bloccato e tratto chiuso tra Pesaro e Cattolica > Bologna ??… - TrafficoA : A14 - Pesaro-Cattolica - Coda A14 bologna-Taranto Coda di 1 km tra Pesaro e Cattolica per incidente - TrafficoA : A14 - Pesaro-Cattolica - Traffico Bloccato A14 bologna-Taranto Traffico Bloccato tra Pesaro e Cattolica per incidente - TrafficoA : A14 - Pesaro-Cattolica - Tratto Chiuso A14 bologna-Taranto Tratto Chiuso tra Pesaro e Cattolica per incidente Entrata consiglia... - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code per 1 km causa incidente tra Svincolo Pesaro-Urbino (Km 155,9) e A14 Svincolo Cattolica (… -